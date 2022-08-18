أسعار النحاس تنتعش بعد هدوء نسبي في تعاملات اليوم

عوضت عقود النحاس الآجلة، في تعاملات اليوم، خسائرها السابقة، وارتفعت فوق حاجز 3.6 دولار للرطل (450 جرام تقريبًا)، منتعشة من التباطؤ الذي شهدته الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون مخاوف العرض مقابل توقعات الطلب الضبابية من الصين المستهلك الرئيس.

نسبة الانخفاض السنوي

وأشارت بيانات من شركة أبحاث المعادن «شنجهاي ميتال ماركيت» إلى انخفاض سنوي بنسبة 24% في إنتاج خردة النحاس خلال شهر يوليو، حيث امتنع المنتجون عن البيع بأسعار غير مناسبة خلال الشهر الشهر، علاوة على ذلك، خسر إنتاج «الكاثود» النحاسي الصيني لشهر يناير ويوليو التوقعات مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.4%.

موجات الحرارة القياسية في الصين

من ناحية أخرى، تسببت موجات الحرارة القياسية في مناطق ثاني أكبر اقتصاد في العالم في انقطاع التيار الكهربائي ودفعت الحكومات المحلية إلى تقنين الطاقة بين المصانع في صناعات متعددة.

ولا تزال تحذيرات الأرباح من قبل عمالقة العقارات في الصين تثير المخاوف بشأن استقرار القطاع خلال الفترة المقبلة.

توقعات بزيادة الأسعار مستقبلًا

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» تداول النحاس عند 3.60 دولار بنهاية الربع الجاري، كما تتوقع تداوله عند 3.37 دولار في غضون 12 شهرًا.

وبلغت أسعار النحاس أعلى مستوياتها على الإطلاق نحو 5.02 في مارس الماضي، تزامنا مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية من المعادن والسلع الأساسية، فضلًا عن أزمة الشحن وارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات.

قائمة كبار المنتجين والمستهلكين للنحاس

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا. بينما يعد أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.