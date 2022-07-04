أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى لها منذ 16 شهرا

واصلت العقود الآجلة للنحاس تراجعها في تعاملات اليوم، الاثنين، إلى نحو 3.5 دولار للرطل (450 جرام تقريبا)، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ فبراير 2021 ، حيث استمرت المخاوف من ركود يقلل الطلب على السوق.

تخفيف القيود في الصين وخطط التحفيز

مع ذلك، فإن الأخبار التي تفيد بأن الصين قد خففت من قيود «كوفيد» في شنغهاي، وأدت الخطط الحكومية لتحفيز الاقتصاد إلى رفع احتمالات ارتفاع الطلب.

كما أظهرت البيانات الصناعية تحسنًا في نشاط المصانع الصينية، ووصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin China إلى 51.7 في يونيو الماضي، وعاد إلى النمو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

إنهاء الإضراب في أكبر منتج للنحاس بالعالم

في الوقت ذاته، توصل عمال شركة «Codelco»، التي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم في تشيلي، إلى اتفاق مع الشركة لإنهاء إضراب وطني بسبب قرار إغلاق أحد أفران الصهر، وفقد النحاس أكثر من 12٪ في يونيو، مسجلاً ثالث انخفاض شهري على التوالي.

توقعات الأسعار خلال 12 شهرا

ومن المتوقع أن يتم تداول معدن النحاس عند 4.19 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين في مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، وبالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يتم التداول عند 3.94 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويعد النحاس، ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل تشيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.

ويجري تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن «LME»، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، ويضم العقد القياسي نحو 25000 رطلا.