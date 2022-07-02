أسعار النحاس تنخفض لأدنى مستوى لها لتسجل انخفاضا بنسبة 3.1%

تراجعت أسعار النحاس، أمس الجمعة، إلى أضعف مستوياتها في 17 شهرا، حيث عززت بيانات التضخم المخاوف من أن تشديد البنك المركزي سيدفع الاقتصادات إلى الركود ويضر بالطلب على المعادن.

أسعار النحاس تراجعت لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن

وقالت وكالة رويترز إن أسعار النحاس تراجعت لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.1% إلى 7999 دولارًا للطن أمس بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير 2021 عند 7955 دولارًا.

وقال نيتش شاه، استراتيجي السلع في WisdomTree، إن المخاوف من الركود الاقتصادي هي العامل المهيمن في الوقت الحالي، وهو ما يتسبب في سقوط ضحايا من اليمين واليسار والوسط، وفي كل مرة يكون هناك مؤشر على سياسة أكثر تشددًا، تنخفض الأسواق أكثر.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي آخر في يونيو، والذي قال شاه إنه «يبدو مرتفعاً بشكل ينذر بالخطر، ما يمنح المزيد من القوة النارية للبنك المركزي الأوروبي»، حتى إن بعض الأخبار المتفائلة من الصين، أكبر مستهلك للمعادن، فشلت في رفع المعنويات، وتوسع نشاط التصنيع في الصين بأسرع مستوياته في 13 شهرًا في يونيو، مدعومًا بانتعاش قوي في الإنتاج.

وأضاف شاه أن محاولة إعادة الصين إلى أقصى سرعة بينما يبدو باقي العالم أنها ستتباطأ سيكون أمرًا صعبًا، فقد أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ النشاط في المصانع من الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال الموجة الأولى من الوباء.

وكان النحاس في بورصة لندن للمعادن في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي رابع على التوالي، بعد أن سجل أسوأ ربع له منذ عام 2011 في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حيث انخفض بنسبة 20.4%، كان منخفضًا 4.3% خلال الأسبوع.

ليس النحاس فقط.. انخفاض أسعار عدد من المعادن

كما تراجعت المعادن الصناعية الأخرى، حيث انخفض الزنك بنسبة 9% هذا الأسبوع، واتجه الألمنيوم إلى الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي ، بانخفاض 1%.

كما أثر على المعادن أيضا ارتفاع مؤشر الدولار، ما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وانخفض إنتاج النحاس في تشيلي، أكبر منتج للمعدن في العالم، 2.7% على أساس سنوي إلى 480275 طنا في مايو.