استقرار أسعار النحاس وتوقعات بانخفاض مخزون بورصة «شنغهاي»

استقرت العقود الآجلة للنحاس عند أقل من 3.60 دولار للرطل «450 جرامًا تقريبًا»، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، لتحوم حول أعلى مستوى لها في شهر واحد خلال الجلسة السابقة، حيث أدى انخفاض المخزونات في الصين والتشريع الأمريكي الرئيسي الذي من شأنه أن يدعم قطاع الطاقة النظيفة إلى مواجهة المخاوف من تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في حدوث ركود عالمي.

تراجع المخزونات في بورصة «شنغهاي»

وانخفضت مخزونات النحاس في المستودعات التي تتبعها بورصة «شنغهاي»، للعقود الآجلة بنسبة 79% منذ مارس إلى 34768 طنًا، وهو أدنى مستوى منذ 28 يناير الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تم إبرام صفقة مناخية من شأنها تحويل الإنفاق نحو ائتمان ضريبي جديد وموسع لتعزيز توليد الطاقة النظيفة والكهرباء، ما يعني أن كفاءة الطاقة والاعتماد الأوسع للمركبات الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النحاس.

صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع

في الوقت ذاته، يستعد المستثمرون لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بعد أن عزز تقرير الوظائف القوي المفاجئ الأسبوع الماضي حالة التشدد النقدي.

وتوقعت منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول النحاس عند 3.47 دولار بنهاية الربع الجاري، وأن يتم تداوله عند 3.25 في غضون 12 شهرًا.

وبلغت أسعار النحاس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، وهي القفزة التي حدثت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي رفع المخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وعزز من أسعار تأمين الشحنات الخاصة بأغلب السلع على مستوى العالم.

ويُعد النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم، تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة واستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.