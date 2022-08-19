أصدقاء علي فايز نجم «الدوم» يودعونه بعد وفاته: «مش هننساك يا جدع»

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان الشاب علي فايز أحد المتسابقين في برنامج «الدوم»، الذي عُرض في الأشهر الماضية، وجرى إذاعته عبر قناة أون، إذ أعلن المخرج خالد جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنان الشاب، مشيرًا إلى أنه كان هادئًا ومهذبًا.

وفاة نجم الدوم «علي فايز»

وفوجئ جميع أصدقاء الفنان الشاب بخبر وفاته، وسيطرت عليهم حالة من الحزن الشديد، وكتب البعض رسائل محزنة بعد هذا الخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة ومن بين الرسائل التي وجهت له كان رسالة صديقه «عمر النواوي» الذي عبر عن مدى حزنه، قائلًا: «عمري ما هنساك يا صاحبي يا جدع يا راجل، كنت ونعم الناس ونعم الأصحاب اللي بجد، هفضل فاكرك وبدعيلك يا صاحبي حبيبي وأخويا الغالي».

وعلى الجانب الآخر عبر صديقه «أحمد خيري» عن حزنه الشديد حيث كشف عن آخر مكالمة كانت بينه وبين الفنان الشاب «علي فايز»، إذ كان يهنئ بعضهما البعض على بداية تحقيق حلمهما، قائلًا: «آخر مكالمة كانت بيني وبين علي كانت كلها مباركة، بنبارك لبعض إننا بدأنا نوصل لحلمنا ونعمل الحاجة اللي بنحبها، ونوصل فيها لأول خطوة واتفقنا ننزل عشان نفتكر كل واحد تعب قد أيه عشان يوصل لده، ولكن الدنيا سحلتنا معرفناش ننزل، وحقيقي مكنتش أعرف إن دي آخر مرة هسمع فيها صوتك».

جنازة الفنان الشاب «علي فايز»

وكان شقيق علي فايز كشف عن موعد صلاة الجنازة، إذ كتب منشورًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مطالبا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وتم تشييع جثمان علي فايز من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وحرص عدد كبير من محبي الراحل على الحضور في جنازته.