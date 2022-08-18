وفاة الفنان الشاب علي فايز أحد المتسابقين في برنامج الدوم

أعلن المخرج خالد جلال منذ قليل، وفاة الفنان الشاب علي فايز، الذي كان أحد المتسابقين في برنامج «الدوم»، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أنه كان هادئا ومهذبا.

خالد جلال ينعى الشاب علي فايز

نشر خالد جلال مجموعة من الصور رفقة الراحل علي فايز، وكتب: «علي فايز المهذب الهادئ الموهوب.. رحمك الله يا ولدي، وألهم أسرتك وزملائك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك وأسكنك فسيح جناته».

وتوالت التعليقات على منشور خالد جلال، إذ قال أحدهم: «خبر حزين قوي ألف رحمة ونور عليه ربنا يصبر أهله وحبايبه ويقويهم، البقية في حياتك أستاذ خالد».

وقال آخر: «ربنا يصبركم، مش لاقية كلام والله، ربنا يرحمه ويغفر له، ويثبته عند السؤال، ويجعل مثواه الجنة».

شقيق علي فايز يكشف موعد الجنازة

وكان شقيق الراحل علي فايز، كشف عن موعد صلاة الجنازة، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم أجرنا في مصيبتا وارزقنا خيرا منها، استرد الله وديعته.. توفى إلى رحمة الله أخي علي فايز، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ستقام صلاة الجنازة بعد أذان العصر فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ارجووووكم عايز كل الناس تكون موجوده تصلى على اخويا عايز اكبر عدد ممكن من الناس»