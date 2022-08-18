آخر كلمات علي فايز متسابق «الدوم» قبل وفاته: «بعد الضلمة جاي نور»

خيم الحزن على عددٍ من المُمثلين الشباب، فضلا عن مُتسابقي البرنامج الشهير «الدوم»، بعد وفاة صديقهم علي فايز، أحد المُشاركين في الموسم الأول من البرنامج، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخرجت جنازته من مسجد الرحمن الرحيم، في صلاح سالم.

وتداول أصدقاء علي فايز، آخر كلمات له، إذ ظهر في مقطع فيديو، في نهاية شهر يوليو الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كان يدعو زملاءه بالتحلي بالأمل والتفاؤل، وبدء حياة جديدة.

عاوز أبدأ بداية جديدة مهما كان التعب والزعل اللي في حياتنا

قال علي فاير، متسابق برنامج الدوم، في مقطع الفيديو، «أوقات الإنسان يتعرض للتعب والإجهاد، ولم يكن لديه طاقة يبدأ بها حياته أو يومه حتى، يكون فاقد للشغف وتائه، لكن دومًا عقب كل أمر وحش وسلبي يأتي الحلو، وبعد كل ليل فيه نهار».

وأضاف متسابق الدوم، في مقطع الفيديو الذي نشره قبل وفاته بأسابيعٍ قليلة، «عاوز أبدأ بداية جديدة، وأي حد يشوف الفيديو ده، يبدأ بداية جديدة أيضًا، مهما كان التعب والزعل اللي في حياتنا، لكن مسيره يمشي ويروح، ويجي مكانه فرح، يارب طول ما إحنا مصدقين نفسنا، وإنّ فيه ربنا، وإن بكرة دايمًا جاي بخير، وبعد الضلمة جاي نور، كل حاجة هتعدي وتبقى زي الفل».

زميلة علي فايز في «الدوم»: كنا بنتكلم عن الطموح والأحلام من أسبوع

كانت ميرنا هشام، متسابقة برنامج الدوم، نعت زميلها علي فايز، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «النهاردة للأسف كلنا صحينا علي خبر وفاة صديقنا من برنامج الدوم علي فايز.. أنا حقيقي مش مستوعبة.. آخر مرة شفته، كان من حوالي أسبوع، وكنا بنتكلم عن الطموح وعن الأحلام».

وأضافت: «علي كان من الشخصيات الجدعة جدًا والمحترمة، واللي كان بيحب الخير لغيره وطيب وصافي من جواه.. ربنا يرحمك يا رب متتعزش على اللي خلقك.. كلنا هنفضل فاكرينك وهنفضل ندعي لك دايمًا».