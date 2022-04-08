أهم المعلومات عن حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية «شامل» وأهدافها (انفوجراف)

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، إنفوجراف عن حملة «شامل».

وأوضح الإنفوجراف، أن «شامل» هي حملة توعوية تنشرها هيئة الرعاية الصحية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بشكل يومي، عن أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وبجودة عالمية.

أهداف الحملة

وأضاف، أن الحملة تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور العام حول أهمية أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومميزاته في تحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لهم من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة.

وتابع أن المحافظات المستهدفة لحملة «شامل» هي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء» حتى الآن، إضافة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى التي ستمتد إليها المنظومة خلال العام الحالي، لافتة إلى امتداد الحملة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كل شبر في أرض مصر.