الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن عن حاجتها لكوادر طبية.. الشروط والتقديم

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حاجتها لشغل وظائف خالية، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة واحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات، لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها في حاجة لضم واستقطاب كوادر طبية متميزة للانضمام إلى فريق العمل بالمنشآت الطبية التابعة لها، من أصحاب الخبرة الطبية والقيادية عن طريق (الندب أو الإعارة) للوظائف التالية:

وظيفة مدير طبي

كود الوظيفة: MD003

شروطها:

- بكالوريوس الطب والجراحة.

- دكتوراه أو ( ماجستير+ زمالة) في مجال التخصص الطبي.

- يفضل وجود دراسات عليا بمجال الإدارة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير طبي سابق.

وظيفة مدير تشغيل

كود الوظيفة: HOM03

شروطها:

- مؤهل عالي مناسب.

- دراسات عليا في مجال الإدارة.

- خبرة مناسبة في مجال الإدارة ويفضل إدارة المنشآت الصحية.

وظيفة مدير مستشفى

كود الوظيفة: HD003

شروطها:

- بكالوريوس الطب والجراحة.

- دراسات عليا في مجال التخصص الطبي.

- دراسات عليا بمجال الإدارة.

- خبرة مناسبة في مجال إدارة المستشفيات.

وظيفة نائب مدير مستشفى

كود الوظيفة: DHD03

شروطها:

- مؤهل طبي مناسب.

- يفضل دراسات عليا في التخصص الطبي.

- دراسات عليا بمجال الإدارة.

- خبرة مناسبة في مجال إدارة المستشفيات.

من جهتها، أشارت الهيئة، إلى أنها في حاجة للتوظيف من العاملين بالهيئة ومنشآتها التابعة، أو من خارجها من جميع الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجامعات أو مستشفيات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن موعد التقديم بداية من اليوم السبت 16 أبويل ولمدة 14 يومًا على أن ينتهي التقديم يوم الأحد الموافق 2022/5/1.

إجراءات وكيفية التقديم لوظائف هيئة الرعاية الصحية

ولفتت الهيئة إلى طريقة التقديم، إذ يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام من خلال البريد الإلكتروني التالي:recruitment@gahc.gov.egمع تحديد كود الوظيفة المتقدم إليها.

معايير اختيار المتقدمين للوظائف

وأشارت الهيئة لعدد من المعايير التي سيتم اختيار المتقدمين وفقها والتي بناءا عليها سيتم إخطار السادة المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقًا لمتطلبات شغل كل وظيفة، ويتم الاختيار في ضوء الآتي:

1- نتيجة التقييم الفني والسلوكي من خلال المقابلات الشخصية.

2- اجتياز اختبار الجدارات.

3- اجتياز المقابلة النهائية لمناقشة العرض التقديمي المقترح لتطوير المنظومة الصحية بمصر في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.