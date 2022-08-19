وكيل «خطة النواب»: حسن عبدالله القائم بعمل محافظ «المركزي» خبراته متعددة

علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على اختيار حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي، قائلا: إن القرار جاء بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخرا، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي.

حسن عبدالله

وأوضح في بيان له، أن اختيار حسن عبدالله، له دوافع كثيرة، إذ لديه من الخبرة ما يؤهله لشغل المنصب، الذي يعتبر الأرفع في العالم المصرفي.

تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي

أشار «سالم»، إلى أن القطاع المصرفي استقبل خبر تعيين حسن عبدالله بترحيب كبير، وشغل المحافظ الجديد، مناصب مصرفية واقتصادية متعددة، أهلته لشغل هذا الموقع المهم.

وأكد وكيل «خطة النواب»، أن منصب محافظ البنك المركزي، من أهم المناصب التي تحتاج الخبرة والتمكن، وهو ما يؤهل حسن عبدالله لهذا المنصب الرفيع.