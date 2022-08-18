برلمانية تهنئ عبد الله حسن: مصرفي قدير.. وأثق في قدرته على رئاسة «المركزي»

هنأت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك، رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد، الذي جرى تعيينه اليوم، بقرار رئاسي، خلفا لطارق عامر، الذي أعلن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أكدت «درويش» في بيان، ثقتها في نجاح رئيس البنك المركزي الجديد، نظرا لأنه يحظى بدعم واحترام من رجال البنوك وخبراء الاقتصاد في مصر، كونه شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك العربي الإفريقي الدولي»، ورئيس مجلس إدارة «اتحاد المصارف العربية والفرنسية» في هونج كونج، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر».

القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

وتمنت «درويش» لرئيس البنك المركزي الجديد، النجاح والتوفيق في موقعه، من أجل المزيد من الاستقرار في «السوق المالي» المصري، وبالتالي المزيد من التنمية والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.