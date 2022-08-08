رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

استقبال بعثة الأولمبياد الخاص للكرة النسائية في مطار القاهرة بالطبل والمزمار

صبحي: فخورون بفوزكم وكل الدعم للفرق الفائزة ببطولات دولية

كتب:

أيمن حمزة
04:56 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة تصل القاهرة ،

بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة تصل القاهرة ،

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، عائدين على متن رحلة الخطوط الملكية الأردنية، عقب المشاركة في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، والتي أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحي: فخورون بما حققه أعضاء بعثة كرة القدم النسائية 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر فخورة جدًا بما حققته البعثة من إنجازات، ونتمنى لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، مؤكدًا أن وزارة الشباب تدعم بقوة كل الألعاب الرياضية، خاصة الألعاب الفردية، والسيدات.

وتابع «صبحي» أن مصر كلها فخورة بما حققه أبناء بعثة كرة القدم النسائية، ومستمرون في دعمهم، ودعم كل البطولات خاصة الدولية.

وحرص أعضاء جمعية فرسان التحدي، على التواجد بمطار القاهرة الدولي لاستقبال البعثة برفقة المزمار والطبل البلدي والتنورة، احتفاء بفوز منتخب النساء، وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة فور وصولها.

وحققت لاعبات منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، الميدالية البرونزية من فريق جزر الكاريبي عقب الفوز بنتيجة 0/6 في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الماضي، على ملعب كورنر بارك بمدينة ديترويت المستضيفة للكأس.

اقرأ المزيد:

إحباط محاولة تهريب أقراص ومواد مخدرة بجمارك مطار القاهرة الدولي

عاجل.. رونالدينيو يغادر مطار القاهرة الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة

مطار القاهرة الدولي يدشن مبادرة بعنوان «متحفنا صديق لطفل التوحد»

وزير الطيران المدني يتفقد تحديث أسطول الخدمات الأرضية

الطيران المدني تستعد لعيد الفطر بتحفيز العاملين ومتابعة مستوى الخدمات

خطوات الحصول على ترخيص بناء في القرى بينها موافقة الطيران المدني

مدبولي: حريصون على متابعة أداء الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة

روسيا تغلق الأجواء أمام الطيران المدني قرب الحدود مع أوكرانيا

الطيران المدني الكويتي يخفف الاشتراطات الصحية للسفر والوصول للبلاد

مصر للطيران: تخفيض 20% على جميع الرحلات الدولية للأطقم الطبية

لو عايز تشتغل مضيف أو مضيفة.. وظائف خالية في شركة مصر للطيران

«مصر للطيران» تكرم وكلاء السياحة والسفر بالكاميرون

«مصر للطيران»: تنظيم 238 رحلة ذهاب وعودة بموسم الحج لهذا العام

مصر للطيران تسير 8 رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.