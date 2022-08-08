استقبال بعثة الأولمبياد الخاص للكرة النسائية في مطار القاهرة بالطبل والمزمار

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، عائدين على متن رحلة الخطوط الملكية الأردنية، عقب المشاركة في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، والتي أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحي: فخورون بما حققه أعضاء بعثة كرة القدم النسائية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر فخورة جدًا بما حققته البعثة من إنجازات، ونتمنى لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، مؤكدًا أن وزارة الشباب تدعم بقوة كل الألعاب الرياضية، خاصة الألعاب الفردية، والسيدات.

وتابع «صبحي» أن مصر كلها فخورة بما حققه أبناء بعثة كرة القدم النسائية، ومستمرون في دعمهم، ودعم كل البطولات خاصة الدولية.

وحرص أعضاء جمعية فرسان التحدي، على التواجد بمطار القاهرة الدولي لاستقبال البعثة برفقة المزمار والطبل البلدي والتنورة، احتفاء بفوز منتخب النساء، وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة فور وصولها.

وحققت لاعبات منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، الميدالية البرونزية من فريق جزر الكاريبي عقب الفوز بنتيجة 0/6 في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الماضي، على ملعب كورنر بارك بمدينة ديترويت المستضيفة للكأس.