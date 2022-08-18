رويترز: سماع دوي 4 انفجارات في شبه جزيرة القرم الروسية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، سماع دوي 4 انفجارات على الأقل، في مدينة سيفاستوبول في شبة جزيرة القرم، بحسب ما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

انفجار بالقرب من قاعدة جوية

ونقلت العربية عن «رويترز»، أن الانفجارات وقعت بالقرب من قاعدة بيلبيك الجوية الروسية في شمال سيفاستوبول.

وشهدت جزيرة القرم الأيام الماضية، وقوع العديد من الانفجارات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، واصفة ما تم بأنه يندرج تحت توصيف الأعمال التخريبية.

انضمام القرم لروسيا

وتخضع شبه جزيرة القرم للسيادة الروسية، وفقا لاستفتاء شعبي تم في 2014، صوت خلاله مواطنو القرم، على رغبتهم الانضمام إلى الحكم الروسي، لتنفصل شبه الجزيرة عن أوكرانيا.