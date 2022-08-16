عاجل.. أوكرانيا: انفجارات بقاعدة جوية في شبه جزيرة القرم

أفادت مصادر أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنّ انفجارات عدة هزت قاعدة جوية بالقرب من مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انفجارات في شبه جزيرة القرم

يشار إلى أنّه بعد أسبوع من هجوم أوكراني على ما يبدو على قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، تعرض متجر أسلحة في مستودع آخر لسلسلة من الانفجارات.

وقال المسؤولون الروس، إن حريقًا تسبب في وقوع انفجارات في منطقة دجينكوي، قبل أن يلقي باللوم في وقت لاحق على «أعمال تخريبية». واندلع حريق منفصل في محطة كهرباء فرعية وتضرر خط سكة حديد.

ودمرت سلسلة من الانفجارات الأسبوع الماضي، طائرات حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود على ساحل القرم.