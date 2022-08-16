«الدفاع الروسية»: لا إصابات في حريق مستودع ذخيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عدم وقوع أي إصابات خطيرة عقب الحريق الذي اندلع في مستودع ذخيرة في القرم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، دون ذكر أسباب عن سبب الحريق.

انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا

وتخضع شبه جزيرة القرم للحكم الروسي، منذ عام 2014 بعد إجراء استفتاء شعبي لضم القرم إلى روسيا، وبالفعل جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح موسكو، وانفصال شبه الجزيرة رسميا عن أوكرانيا.

تهديدات بقصف جسر القرم

وهددت القوات الأوكرانية قبل أيام بقصف جسر القرم، وهو الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار كراي، وهو الجسر الذي يعد الأطول في أوروبا أو جسر مضيق كيرتش هو أطول جسر في أوروبا إذ يبلغ طوله 19 كيلومترًا.