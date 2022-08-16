رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم

رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: سنستمر في المواجهة حتى إنهاء الاحتلال

كتب:

سحر المكاوى
01:38 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

شهدت مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم، انفجارات على بعد 93 كيلو متر من انفجار مستودع الذخيرة الذي دمر خط السكك الحديدية، بالقرب من دجانكو، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووقع انفجار صباح اليوم في مستودع للذخيرة بقرية ميسكوي شمال شبه جزيرة القرم، وأدى إلى إتلاف أحد خطوط السكك الحديدية. 

وألمح أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا كانت وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: «سنستمر في المواجهة حتى إنهاء احتلال الأراضي الأوكرانية بالكامل».

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا.. بوتين لأمريكا: كلما أرسلتم أسلحة سنضرب أهدافًا جديدة

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف: موسكو تتراجع في سيفيرودونتسك

«إسكندر» و«جافلين» تعرف على أبرز الأسلحة المستخدمة في حرب روسيا وأوكرانيا
بقلم سحر المكاوى