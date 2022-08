عاجل.. انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم

شهدت مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم، انفجارات على بعد 93 كيلو متر من انفجار مستودع الذخيرة الذي دمر خط السكك الحديدية، بالقرب من دجانكو، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووقع انفجار صباح اليوم في مستودع للذخيرة بقرية ميسكوي شمال شبه جزيرة القرم، وأدى إلى إتلاف أحد خطوط السكك الحديدية.

Explosions were heard at a Russian military base near Simferopol, Crimea