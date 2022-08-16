عاجل.. انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم

شهدت مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم، انفجارات على بعد 93 كيلو متر من انفجار مستودع الذخيرة الذي دمر خط السكك الحديدية، بالقرب من دجانكو، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووقع انفجار صباح اليوم في مستودع للذخيرة بقرية ميسكوي شمال شبه جزيرة القرم، وأدى إلى إتلاف أحد خطوط السكك الحديدية.

Explosions were heard at a Russian military base near Simferopol, Crimea — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 16, 2022

وألمح أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا كانت وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: «سنستمر في المواجهة حتى إنهاء احتلال الأراضي الأوكرانية بالكامل».