مرض وشائعات وعمليات جراحية.. أحداث الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، وبعضها تصدر التريند.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث:

مرض أيهاب توفيق

أثار خبر إصابة الفنان إيهاب توفيق، بوعكة صحية قلق جمهوره ومحبيه، خاصة بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفيق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تقرير عن الحالة الصحية له، والتي توضح إصابته بحصوة على الحالب الأيسر.

وبعد 24 ساعة من إعلان مرض إيهاب توفيق حرص على طمأنة الجمهور بنفسه عن حالته الصحية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «الحمد لله.. أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة.. كل الشكر لكل من سأل عني.. وأشكركم من كل قلبي على محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة».

إصابة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

وأصيبت الإعلامية نجوى إبراهيم منذ أيام بفيروس كورونا، وأكدت ذلك من خلال تصريح لـ«الوطن»، قالت فيه إنها تخضع في منزلها لبرتوكول العلاج متمنية أن تمر هذه الأزمة الصحية على خير.

شائعة وفاة هشام سليم

كما تصدرت شائعة وفاة الفنان هشام سليم التريند خلال الأيام الماضية بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، ولكن نفى ذلك نقيب المهن الموسيقية أشرف زكي، مؤكدا أن الفنان هشام سليم يتواجد في منزله ويتلقى العلاج.

عودة ريتا حرب للبنان بعد انتهاء مرحلة العلاج

كما أعلنت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عودتها إلى بلدها بيروت بعد رحلة علاج استمرت 11 شهرا، بعد حادث السير الذي تعرض له أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية في تركيا.

وكتب ريتا قائلة: «بعد 11 شهرًا من الغياب رجعت على بيروت، أشهر مرّت اختبرت فيها تناقضات وتحديات مهنية وإنسانية ومصيرية غيرتني كتير، انتهى التصوير، ودائمًا بسأل ليش كان ثمن هالعمل تجربة حياة وموت، قريبًا بطلّ عليكن بمسلسل كان بمثابة انقلاب بكل حياتي، يا رب يكون النجاح كبير على قد كل الوجع وكل هالتغيير».