ريتا حرب تستأنف نشاطها الفني بعد تعافيها من الإصابة في حادث سير.. صور

أعلنت الإعلامية ريتا حرب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عودتها مرة أخرى للعمل بعد توقف عدة أشهر بسبب حادث السير الذي تعرضت له منذ أشهر.

ونشرت ريتا مجموعة صور من كواليس العمل، وعلقت عليها: «أنهيت تصوير عمل أخد مني كتير.. ما كان سهل أستكمل التصوير بكل الظروف اللي أحاطت الحادث وصلت للموت ورجعت واكتشفت قوة بداخلي خلتني أقف على الرغم من كل الوجع هيدا العمل عندو ميزة خاصة وبحبو كتير وبشكر كل فريق العمل والإنتاج والمخرج وكل شخص اشتغل معنا لإنجاح هيك عمل كبير».

حادث ريتا حرب

وتعرضت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب لحادث سير في تركيا العام الماضي، وذلك خلال تصوير أحد الأعمال الفنية حيث انقلبت السيارة وأصيبت ريتا إصابة بالغة وخضعت على الفور لعملية في الفخذ؛ لتعلن بعدها بأيام أن حالتها الصحية جيدة ولكن الحادث سبب لها إصابة شديدة في القدم وأصبحت تسير بعكاز.

ريتا حرب تخضع لعملية زرع عظام

وخضعت ريتا حرب منذ أيام لعملية زرع عظام في تركيا حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «بعد عملية زرع العظم بجري لتثبيت أول عملية بعد الحادث من 6 أشهر، وبعد المضاعفات اللي صارت معي و21 يوما بالمستشفى، أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت».