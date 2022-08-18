أشرف زكي يكشف الحالة الصحية لـ«هشام سليم»: زي الفل ويتحدث بحيوية

استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول وفاة الفنان هشام سليم، متأثرًا بمضاعفات مرض السرطان الذي أصيب به مؤخرًا، فضلًا عن شائعات أخرى عن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، مؤكدا عدم صحة ذلك: «قدرنا الشائعات التي تخرج ولا أعرف لمصلحة من وتقريبًا لا أفعل شيئًا سوى نفي الشائعات».

أشرف زكي: هشام سليم بصحة جيدة وممتازة

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة القناة «الأولى»، أنه تواصل مع الفنان هشام سليم، على الهاتف أمس الأول، وأخبره الأخير بأنه بصحة جيدة: «قالي أنا زي الفل»، ويتحدث بحيوية ولباقة وهو بصحة جيدة وممتازة.

ووصف نقيب المهن التمثيلية، هشام سليم بأنه إنسان وفنان منفرد، وكان سكرتير عام النقابة، وكان ينجح وهذا من حب الناس له، متابعا: «هو شخص رائع، وأطمئن جمهوره الحمد لله هو كويس جدًا، وأنفي الشائعات كافة التي خرجت الفترة الماضية، ويوجد تقدم في وضعه الصحي».

زكي: حاسس إني مش بعمل حاجة غير نفي الشائعات

وأوضح الفنان أشرف زكي، أن الشائعات انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، مطالبًا الجميع بعد نشرها، مشددا على أن «هشام سليم محبوب من الجميع، وحالته مستقرة، وبصحة جيدة، وننفي أي شائعة انتشرت، أنا حاسس إني مش بعمل حاجة غير نفي الشائعات».