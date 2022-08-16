أشرف زكي يكشف لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم، بعدما جرى تداول شائعات حول تدهور حالته الصحية، متأثرا بمرض السرطان، مؤكدا أن حالته مستقرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولا صحة إطلاقا لما يتردد حول تدهور حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه دائم التواصل مع عائلة «سليم»، للاطمئنان ومتابعة آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم.

ونفى «زكي» مساء أمس، الشائعات التي انتشرت عن وفاة الفنان هشام سليم، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها شائعة سخيفة وليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، جرى الكشف عن إصابة الفنان هشام سليم، بمرض السرطان، ولكنه خرج في تصريحات وأكد أنه بصحة جيدة، وأن اصابته بهذا المرض أفضل من إصابته بكورونا.

آخر أعمال هشام سليم

وكان آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان هشام سليم، هو مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري ومايان السيد وماجدة زكي وخالد أنور وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وندى موسى ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.