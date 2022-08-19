محلل مالي: قرار «المركزي» حول سعر الفائدة مستقل ويخدم الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، المحلل المالي والمصرفي، إن مخاوف من احتمالية رفع أسعار الفائدة، سبقت اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس، مع توقعات برفعها، لافتة إلى أن قرار المركزي بشأن سعر الفائدة قرار حكيم في توقيت مهم.

يعقوب: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البنك المركزي أفرد في بيانه أسباب قراره بتثبيت أسعار الفائدة، مرجعًا الأمر إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ودخول عدد من الدول فيما يسمي بالركود الاقتصادي، وهو ما أظهرته البيانات التي ظهرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية .

يعقوب: سعر البترول والقمح انخفض عالميا

واستطردت: «سعر البترول والقمح انخفض عالميا، ما سيؤثر بصورة كبيرة في معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي ارتفع في حدود 6.2% خلال العام المالي الجاري، مع استقرار معدل البطالة في الربع الثاني من العام المالي».

وأوضحت أن قرار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبدالله، يخدم الاقتصاد المصري، ويعكس نوعا من الثقة لدى المستثمرين، حيث أن قرارات البنك يتم اتخاذها بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ونظرة شاملة للاقتصاد العالمي وتأثيراته والأزمة العالمية والتأثيرات الداخلية.