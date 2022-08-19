«آبل» تحذر مستخدميها من ثغرة في أنظمة التشغيل.. حدثوا هواتفكم

طالبت شركة آبل مستخدمي هواتف آيفون، بتحديث هواتفهم، بعد أن اكتشفت الشركة، ثغرة في أنظمة التشغيل الخاصة بها تقول إنها ربما يتم استغلالها بشكل نشط.

وبحسب ما قالته الشركة لمستخدميها، فإن الثغرة الأمنية التي تم اكتشافها تؤثر على أجهزة iPhone التي يعود تاريخها إلى طراز 6S، وiPad الجيل الخامس وما بعده، وiPad Air 2 والإصدارات الأحدث، وiPad mini 4 والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات iPad Pro والجيل السابع من iPod.

وتابعت الشركة، أن الثغرات الأمنية تمنح المتسللين القدرة على التحكم في نظام تشغيل الجهاز لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وربما التسلل إلى الأجهزة من خلال محتوى ويب ضار.

الثغرة تمتد إلى أجهزة كمبيوتر Mac

وقالت الشركة في تحديث لاحق إن الثغرة تمتد أيضًا إلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل Monterey OS الخاص بالشركة وكذلك متصفح Safari من Apple على أنظمة التشغيل Big Sur و Catalina.

وحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي Apple على تحديث أجهزتهم، حيث حذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة للحكومة الأمريكية من أن المهاجم يمكن أن يستغل إحدى نقاط الضعف هذه للسيطرة على الجهاز وقالت الوكالة إن المستخدمين المتضررين يجب أن يطبقوا التحديثات الضرورية في أسرع وقت ممكن.

ارتفاع أسهم أبل مع اقتراب موعد إطلاق هاتف 14

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع أسهم أبل مع اقتراب موعد إطلاق هاتف 14، بعد أن سجلت أدنى سعر للسهم خلال عام، وتتوقع استمرار الطلب القوي على هواتفها هذا العام، ومن المتوقع إنتاج 90 مليون هاتف آيفون 14، وتتوقع تصنيع 220 مليون هاتف آيفون خلال عام 2022، ورفعت الشركة إنتاج هواتف أيفون 13 الى 90 مليون جهاز بنهاية العام الماضي، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على موديلات آيفون 13.