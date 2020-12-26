جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب 32 هاتف «آي فون» قادمة من دبي

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب «رقم 2» ببمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية القادمة من دبي، استوقف ياسر محمد إبراهيم، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب المصريين القادمين أثناء خروجه من بوابة اللجنة بالخط الأخضر.

وبسؤاله عن متعلقاته وما تحتويه، أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبالعرض على أحمد عاطف، مدير الحركة، المشرف علي صالة الوصول، قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة يوسف مسعد منشاوي، مأمور الجمرك، وجمال عزت، مدير الحركة، فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة، يشتبه أن تكون تليفونات في قاع إحدى الحقائب.

وبالعرض على صبحي ربيع جابر، مدير الجمرك، قرر تكليف نورهان محمد فؤاد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 32 هاتف محمول ماركة iPhone pro Max مخبأة أسفل حقائبه. وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 650 ألف جنيه.

وقرر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2020 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.