تعرف على خريطة افتتاحات المساجد اليوم في مصر: 8 في 5 محافظات

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل إعمار المساجد، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة.

وبعد افتتاحات مساجد اليوم الجمعة، يكون إجمالي ما تم افتتاحه من بداية يوليو 2022، وحتى تاريخه هو 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

خريطة افتتاحات المساجد

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة، في بعض المحافظات وهي: «الإسماعيلية، وأسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم».

وحسبما أعلنت وزارة الأوقاف، فإن المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

وتبدأ خريطة افتتاحات المساجد اليوم، أولًا بالمساجد التي حدث فيها إحلال وتجديد، والتي جاءت كالتالي:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق

2. النور المحمدي – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرحابات – العونة – ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا

4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا

مديرية أوقاف البحيرة

5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الفيوم

6. الملي - طامية أول

7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس

أما حول المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بعمل صيانة لها، فقد حدث ذلك في محافظة واحدة بواقع مسجد واحد فقط.

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.