وظائف جديدة بوزارة الأوقاف.. الشروط والأوراق المطلوبة

فتحت وزارة الأوقاف، باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة من المعينين على درجة مالية بالوزارة.

وجاءت الوظائف كالتالي:

أولا: قسم المحفوظات

ندب 10 موظفين للعمل بقسم المحفوظات بالشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

قسم المخازن والمشتريات

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لندب 5 مفتشين مخازن بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو عالٍ.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- مهارة التعامل مع الجهات الخارجية.

- أن يكون له خبرة بأحكام لائحة المخازن.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

كما أعلنت عن ندب 5 كاتب شطب المخازن بالشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بحسن الخط.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

كما أعلنت الأوقاف، ندب 5 أمناء مخزن للعمل بالديوان العام بالشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

كما أعلنت ندب 2 أمين مخزن للعمل بمخازن مصانع سجاد دمنهور بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون من قاطني محافظتي البحيرة أو الإسكندرية.

وظيفة أخصائي مشتريات

كما أعلنت عن ندب 5 أخصائي مشتريات بالشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وندب 3 موظفين مخزون سلعي بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن.

وندب 3 بقسم السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة في العمل بالسكرتارية.

ثالثا: قسم شئون المقر

- ندب «2 فني سباكة – 2 فني سويتش – 2 فني نجارة – 2 فني كهرباء – 2 فني حدادة – 2 فني تكيفات» بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار العملي.

رابعا: قسم السكرتارية العامة

- ندب 4 موظفين للعمل بقسم السكرتارية العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يمتاز بالأمانة وتحمل المسئولية.

خامسًا: مسئول شئون المقر بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بتحمل المسئولية والعمل تحت ضغط.

- أن يمتاز بالقدرة على قيادة فريق العمل الخاص بشئون المقر.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون حاصلا على درجة ممتاز في آخر تقرير كفاية بالعامين السابقين.

وأكدت الوزارة، أنه على المتقدم للعمل بأي وظيفة من الوظائف السابقة بأحد الأقسام المختلفة التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية، تقديم بيان حالة حديث من الجهة التي يعمل بها، وأن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية، ولمن يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 25 / 8 / 2022م.