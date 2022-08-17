وزير الأوقاف لمديري المديريات: مَن يقصر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد غير وطني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد وما يتعلق بها ومن يقصر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد غير وطني، مضيفا: «لن نسمح لأصحاب الأفكار المتشددة بإعادة إنتاج أنفسهم»، موجهًا بسرعة مراجعة جميع المساجد وإعداد تقرير مفصل عن حالتها الهندسية، وتكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم بها في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر «الفيديو كونفرانس»؛ لمناقشة خطة الدعوة والمساجد في المرحلة الراهنة.

مواجهة أي فكر متطرف

وأكد وزير الأوقاف، أنّ مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وسنضرب بيد من حديد على يد أي مسئول بالأوقاف على أي مستوى يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا في قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وشدد «جمعة»، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة وتكثيفها وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء موضوع الأنشطة الدينية، أم موضوع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والسادة المحافظين، مؤكدًا أن الهدف من المشروع أن نصل إلى الأكثر استحقاقًا من الأسر الأولى بالرعاية بكل عزة وكرامة.

كما شدد جمعه على ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي تقصير، ومراجعة جميع المساجد من الناحية الهندسية وعمل ما يلزم تجاهها، مؤكدًا أن من يقصر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد إنسان غير وطني، وأننا لن نتسامح في أي خطأ أو تقصير يتعلق بالمساجد.