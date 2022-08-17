«مياه الشرقية» تنظم ندوات توعية وورش تعليم سباكة لموظفي الأوقاف والصحة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، ندوات توعية بمقر إدارة أوقاف منشأة أبو عمر بمركز ومدينة منشأة أبو عمر، في ضوء التعاون القائم بين مديرية الأوقاف والشركة للتواصل مع شيوخ المساجد لنشر رسالة التوعية ولتحقيق الأمن المائي المستدام وضرورة إدراك أهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

التفاعل الإيجابي نحو مواجهة المخالفات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، في بيان، أن الندوات تطرقت إلى ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر وأيضا جرى معرفتهم بالخط الساخن الخاص بشكاوى المياه وهو «125» وأهمية التفاعل الإيجابي نحو مواجهة المخالفات.

التوعية بعدم الإسراف

وفي نفس السياق، أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، إلى عمل ندوة توعية وورشة سباكة لتعليم السباكة للعاملين بالوحدة الصحية برحبة أبو عيسى بمركز ومدينة بلبيس.

وتابعت الشركة في بيانها بأنه جرى توضيح أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية وأيضا التعريف بأهمية الإبلاغ عن الأعطال والتواصل مع الشركة والجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة لتوفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمن والتوعية بعدم الإسراف.

استخدام القطع الموفرة والحصول عليها

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم توزيع مطبوعات التوعية وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك، لافتة إلى أن التوعية أشرف عليها كل من: محمد إبراهيم مسؤول التوعية بفرع منشأة أبو عمر، وأشرف محمد مسؤول التوعية بفرع الحسينية، ومحمد أبو شوشة مسؤول التوعية بفرع بلبيس.