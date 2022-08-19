«الكنيسة» تنفي حدوث حريق في «عذراء البراجيل»
كتب:
مصطفى رحومه
11:07 ص | الجمعة 19 أغسطس 2022
الكنيسة الأرثوذكسية
قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صادر عنه اليوم، إن الأخبار المتداولة حول نشوب حريق في كنيسة عذراء البراجيل، غير صحيحة.
حقيقة حريق الكنيسة
وجاء في بيانه: «بالنسبة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في البراجيل، مركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر، حدث شرر (شرز) كهربي في لوحة الكهرباء الرئيسية».
إصلاح العطل
وأضاف: «فصل مسؤولو الكنيسة التيار عن الكنيسة، وإبلاغ قسم الأعطال بشركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل. ولم يحدث حريق أو تلفيات».