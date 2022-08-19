رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الكنيسة» تنفي حدوث حريق في «عذراء البراجيل»

كتب:

مصطفى رحومه
11:07 ص | الجمعة 19 أغسطس 2022
الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة الأرثوذكسية

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صادر عنه اليوم، إن الأخبار المتداولة حول نشوب حريق في كنيسة عذراء البراجيل، غير صحيحة.

حقيقة حريق الكنيسة 

وجاء في بيانه: «بالنسبة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في البراجيل، مركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر، حدث شرر (شرز) كهربي في لوحة الكهرباء الرئيسية». 

إصلاح العطل

وأضاف: «فصل مسؤولو الكنيسة التيار عن الكنيسة، وإبلاغ قسم الأعطال بشركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل. ولم يحدث حريق أو تلفيات».

اقرأ المزيد:

نشاط مجمع الكنيسة الأرثوذكسية في أسبوع: 10 أساقفة جدد بمصر والمهجر

الكنيسة تكشف سبب حريق إيبارشية المنيا: الأطفال السبب

الكنيسة تعلن تفاصيل حادث حريق «القديس الأنبا بيشوي» في المنيا: لا وفيات أو إصابات

البابا تواضروس يستنكر الشائعات حول حريق الكنيسة: «ناس كتير بتقول كلام مش واقعي»
بقلم مصطفى رحومه