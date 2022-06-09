نشاط مجمع الكنيسة الأرثوذكسية في أسبوع: 10 أساقفة جدد بمصر والمهجر

شهد الأسبوع الجاري، بدءًا من يوم السبت الماضي، نشاطًا مكثَّفًا للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وجاءت أولى أعمال المجمع سيامة عشرة من الآباء الأساقفة الجدد، يومي السبت والأحد، تلبيةً لاحتياجات الإيبارشيات التي خلت كراسيها الأسقفية بنياحة أساقفتها، وكذلك القطاعات الرعوية والأديرة سواء بمصر أو بلاد المهجر.

انطلاق جلسات اللجان الرئيسية بالمجمع المقدس

كما انطلقت فعاليات جلسات اللجان الرئيسية للمجمع المقدس، يوم الاثنين الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة، ولمدة ثلاثة أيام، إذ جرت مناقشة جدول أعمال كل لجنة، والتي وضعها مقررو اللجان، وهذه اللجان هي: الرعاية والخدمة، الأسرة، العلاقات العامة، شؤون الإيبارشيات، الطقوس، الإيمان والتعليم والتشريع، العلاقات المسكونية، الإعلام والمعلومات، الرهبنة والأديرة، شؤون بلاد المهجر، اللجنة الدائمة، إلى جانب لجنة سكرتارية المجمع.

وعقدت الجلسة العامة الختامية لأعضاء المجمع اليوم، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ومشاركة 120 عضوًا من أعضاء المجمع البالغ عددهم 137 عضوًا.

وبدأت الجلسة بكلمة لقداسة البابا حملت عنوان «جوانب المسؤولية الأسقفية»، والتي بدأ قداسته في نشر الجزء الأول منها في العدد الأخير من مجلة الكرازة.

قرارات اللجان الرئيسية

وأقر المجمع مجموعة من القرارات المجمعية والتوصيات من لجانه الرئيسية، وذلك بعد عرضها ومناقشاتها بشكل مستفيض خلال الجلسة العامة التي امتدت إلى أربع ساعات، وجاء أبرز ما جرى إقراره من قِبَل المجمع المقدس، التالي:

- الاعتراف بقداسة كلا من: من الراهب يسطس الأنطوني (من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر) ، والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج.

- تبادل رفات القديسين لا يتم إلا بوثيقة رسمية معتمدة من الأب المطران أو الأسقف، وبناءً على طلب رسمي موقع من أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة، وبناءً على طلب رسمي موقع من أحد الآباء (مطران أو أسقف).

- تشكيل مجلس التعليم الكنسي ومجلس الأكاديمية اللاهوتية القبطية، وتُقدَم الأسماء المقترحة من حملة الدكتوراه والماجستير إلى سكرتارية المجمع.

توصيات لجان المجمع المقدس

بينما كان من أهم التوصيات، ما يلي:

- تشجيع الشباب والشعب على الاهتمام بالعمل الوطني للمشاركة في ميلاد الجمهورية الجديدة، ومساندة الدولة في جهودها التنموية، وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة.. إلخ.

- تشجيع الكنائس للاحتفال بيوم الأب، والإشادة بدوره في الأسرة، وذلك في 21 يونيه من كل عام، وهو اليوم المحدد للاحتفال به في مصر.

- توحيد الاحتفال بالتراث القبطي في كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، تحت اسم : Global Coptic Day وذلك في الأول من يونيه كل عام، يتم من خلاله تقديم الكنيسة القبطية للعالم، وخصوصًا رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وعمل مسابقات عالمية في التراث القبطي.

- إطلاق شعار عام «أسرتي مقدسة، My Family is Holy» تدور حوله فعاليات الكنيسة القبطية في العالم بدءًا من يونيه 2022 إلى يونيه 2023.

كما حث قداسة البابا أعضاء المجمع المقدس على الاهتمام بمساعدة الأسر الفقيرة والمستورة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليًا، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر كأداة فعالة لمواجهة هذه الأزمة.

ونوه الباب بضرورة اهتمام الإيبارشيات بموضوع الحفاظ على البيئة، والتغيرات المناخية، من خلال حلول عملية.

ووافق أعضاء المجمع المقدس في ختام الجلسة على اقتراح بالتجديد للسكرتارية العامة الحالية للمجمع المقدس، لمدة أخرى والبالغة ثلاث سنوات.