رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الكنيسة تكشف سبب حريق إيبارشية المنيا: الأطفال السبب

كتب:

مصطفى رحومة
03:35 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
حريق كنيسة المنيا

حريق كنيسة المنيا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت من خلاله سبب اندلاع حريق في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، الذي طال أمس كنيسة الدور الأرضي بها، وأوضحت الكنيسة في البيان، أن التحقيقات النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـD.V.R، توصلت إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما.

النيابة تستدعي الطفلين 

وأضافت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات.

وقالت الكنيسة: «نؤكد أن النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث».

الكنيسة تناشد المواطنين بعدم الالتفات للشائعات 

وأكملت الكنيسة: «وسوف تبدأ إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا.

وتناشد الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة.

اقرأ المزيد:

النيابة العامة: حريق كنيسة المنيا لم يسفر عن إصابات أو وفيات

الكنيسة تعلن تفاصيل حادث حريق «القديس الأنبا بيشوي» في المنيا: لا وفيات أو إصابات

البابا تواضروس يستنكر الشائعات حول حريق الكنيسة: «ناس كتير بتقول كلام مش واقعي»

«الكنيسة»: من المبكر للغاية الحديث بشكل قاطع عن أسباب حريق إمبابة
بقلم مصطفى رحومة