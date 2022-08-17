الكنيسة تكشف سبب حريق إيبارشية المنيا: الأطفال السبب

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت من خلاله سبب اندلاع حريق في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، الذي طال أمس كنيسة الدور الأرضي بها، وأوضحت الكنيسة في البيان، أن التحقيقات النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـD.V.R، توصلت إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما.

النيابة تستدعي الطفلين

وأضافت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات.

وقالت الكنيسة: «نؤكد أن النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث».

الكنيسة تناشد المواطنين بعدم الالتفات للشائعات

وأكملت الكنيسة: «وسوف تبدأ إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا.

وتناشد الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة.