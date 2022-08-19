حكاية شخص انتحل صفة طبيب بالعمرانية: «متخصص في العمليات الجراحية»

«عملت صفحة على موقع فيس بوك مخصوص عشان أروج لنفسي، وكتبت عليها إني شغال طيبب، ومستعد أجري عمليات جراحية للمواطنين»، هكذا بدأ الشخص المنتحل صفة طبيب في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة حديثه أثناء التحقيق معه أمام الجهات المختصة، بعدما نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في القبض عليه.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة انتحال صفة طبيب متخصص في إجراء العمليات الجراحية في منطقة العمرانية بالجيزة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية وجهات التحقيق بشأن الواقعة.

ترويج على صفحة بـ«فيس بوك»: مستعد أجري عمليات جراحية

بدأت الواقعة بأن أحد الأشخاص له معلومات جنائية ويقيم في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، لجأ إلى حيلة انتحال صفة طبيب بشري متخصص في إجراء العمليات الجراحية، من خلال إنشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلن من خلالها قدرته واستعداده لإجراء العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية.

أجهزة الأمن تتبع الجراح المزيف

وبدأت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في جمع المعلومات والتحريات بشأن الجراح المزيف، وتتبعت من أجل التوصل إلى حقيقة الأمر ومكان تواجده، وبالفعل استطاعت أجهزة الأمن تحديد هويته وأنه له معلومات جنائية سابقة، وتحديد مكانه الحالي في محافظة الإسكندرية.

القبض على الجراح المزيف

ونجحت أجهزة الأمن بعد تقنين الإجراءات من مفاجأة هذا الطبيب في مكانه بمحافظة الإسكندرية، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وكان بحوزته وقتها بعض من المستلزمات الطبية التي يستخدمها في نشاطه الطبي المزيف من أدوات ومعدات طبية للجراحة.

اعتراف بالجريمة وإحالته إلى النيابة

وبدأت جهات المختصة في مواجهة المتهم بكل ما هو منسوب إليه من اتهامات، واعترف بانتحاله صفة طبيب بشري متخصص في إجراء العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية من المواطنين، من خلال الترويج على شبكة الإنترنت، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الجراح المزيف، وإحالته إلى النيابة العامة.