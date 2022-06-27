ضبط طبيب مزيف في مستشفى أبوتشت المركزي.. ومصدر: طالب بجامعة أوكرانية

تمكنت لجنة من وزارة الصحة بمحافظة قنا من ضبط طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بأوكرانيا، انتحل صفة طبيب بقسم استقبال مستشفى أبوتشت المركزي، شمالي محافظة قنا.

اللجنة تتخفى لدخول المستشفى

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بقنا إن أعضاء اللجنة استقلوا مركبة «توك توك»، وقالوا إنهم أقارب مريض ويريدون توقيع الكشف الطبي عليه داخل المستشفى، فاكتشفوا أن من يوقع الكشف الطبي على المريض ليس طبيبًا مقيدًا في سجلات المستشفى.

كشف هوية الطبيب المزيف

وأضاف المصدر أن اللجنة اكتشفت أن من يوقع الكشف الطبي هو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بدولة أوكرانيا، وذلك بعدما طلبت اللجنة من منتحل صفة الطبيب، تقديم البطاقة الشخصية والكارنيه الخاص به، وحررت اللجنة محضر إثبات حالة بالواقعة.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه في انتظار التقرير النهائي للمستشفى لإحالة المسؤولين عن الواقعة للنيابة الإدارية.

قنا الثانية في الحملات التفتيشية

وفى إطار آخر، حصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في عدد محاضر التفتيش على اللحوم بإجمالي 92 محضرًا.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، بمحافظة قنا، إن المديرية جاءت في المركز الثاني بعد محافظة البحيرة، في واقعة هي الأولى، ما يؤكد نشاط الحملات التفتيشية داخل محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.