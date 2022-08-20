بعد 3 سنوات تطوير.. عودة سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم وحدات كاملة التشطيب قريبا

تستعد وزارة الإسكان مع محافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة العمل على إجراءات تسليم الوحدات البديلة لأهالي مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة بعد انتهاء تطويرها، حيث من المقرر إجراء قرعة علنية خلال الأيام المقبلة بين سكان مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة بعد انتهاء تطويرها، حيث يتم تحديد الوحدات لكل أسرة بناء على القرعة دون تدخل بشري لضمان النزاهة والشفافية.

ومن المقرر تسليم الوحدات البديلة لسكان ماسبيرو بعد انتهاء القرعة وإجراءات التسليم، وكانت منطقة مثلث ماسبيرو من مواقع الخطورة من الدرجة الثانية، وانطلق العمل بها منذ 3 سنوات شملت طرح بدائل أمام السكان، وتنفيذ الرغبات وإخلاء الموقع وانطلاق مشروع تطوير مثلث ماسبيرو على يد 3 شركات.

انتهاء أعمال التطوير

وأشارت وزارة الإسكان في تقريرها إلى وجود 900 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو ترغب في العودة بعد انتهاء التطوير، وحصلت من الدولة على إيجار خلال فترة الإقامة خارج ماسبيرو لحين انتهاء التطوير والعودة للموقع، كما أن الدولة أوفت بعهودها مع المواطنين، حيث أن كل من أبدى رغبته من السكان في الانتقال إلى الأسمرات تم تسليمهم وحدات سكنية هناك، وأيضا كل من رغب في الحصول على تعويض مادي مقابل إخلاء المنطقة حصلوا على تعويضاتهم بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التطوير الحضاري.

الخيارات والبدائل

وقال المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، لـ«الوطن» كل الخيارات والبدائل كانت متاحة أمام المواطنين وأول وحدات تم تنفيذها في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كانت الإسكان البديل لاستيعاب الراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو بما يلبي رغبات السكان سواء بسكن بديل أو تعويضات مادية أو شقق في أبراج مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن جزء التطوير حاليا في مثلث ماسبيرو يشمل 4 أبراج وكل برج 5 مباني، مع التأكيد على خدمات ونشاط ثقافي واستثماري وسياحي علاوة على وجود جراجات تستوعب سكان تلك المناطق ومنع أي اختناق مروري مع تطوير البنية التحتية التي تخدم سكان ماسبيرو، وسيتم تسليم الوحدات السكان لأهالي ماسبيرو على المفتاح وكاملة التشطيب.