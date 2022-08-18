مدير مثلث ماسبيرو: جميع وحدات السكن البديل كاملة التشطيب والمرافق

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن العمل خلال هذه الفترة داخل المشروع، قائم على قدم وساق، للانتهاء من آخر تشطيبات مشروع «الإسكان البديل» بمنطقة مثلث ماسبيرو؛ لتسليمه للسكان العائدين للمنطقة نهاية شهر أغسطس الجاري.

الانتهاء من التشطيبات الداخلية والواجهات بوحدات السكن البديل

وأشار مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والواجهات الخاصة بمشروع «السكن البديل»، ويجري العمل خلال هذه الأيام على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

وأوضح «نسيم» أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يعد من أكبر وأهم المشروعات التي جرى تطويرها، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد مدير المشروع، على أن جميع الوحدات السكنية، داخل برجي السكن البديل، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، للسكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى بعد التطوير، من خلال قوائم محافظة القاهرة، والذين حصلوا على قيمة إيجارية لحين انتهاء المشروع.

يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة والدور مكون من 26 وحدة

كما أشار مدير المشروع بالمنطقة، إلى أنه تسهيلا على سكان وحدات السكن البديل، تم توفير عدد من الأماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي من جميع الأبراج الموجودة بالمنطقة، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

وأضاف «سليم» أن مشروع «السكن البديل» بالمنطقة، يتكون من برجين، بارتفاع 18 طابقا بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين، إذ يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، ويضم الدور الواحد داخل كل برج 26 وحدة سكنية.

ونوه مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن المشروع ليس فقط قائم على برجين السكن البديل، بل يضم المشروع أيضا برجين آخرين، أحدهما إداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة إدارية، والآخر برج سكني استثماري، بارتفاع 23 طابقًا، ويضم نحو 134 وحدة سكنية استثمارية.