الإسكان: قرعة سكان مثلث ماسبيرو خلال أيام.. و4 آلاف وحدة لمن يختار العودة للوراق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ أهل منطقة مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة إلى المنطقة بعد عملية التطوير، سيجرون قرعة للتسكين بنهاية الشهر الحالي.

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أنّ كل المناطق العشوائية التي يتم تطويرها، يتم إتاحة خيار حق العودة عقب إعادة التطوير والبناء، لافتا إلى أنّ كل المباني التي تم بنائها في منطقة مثلث ماسبيرو حاليا هي لهؤلاء الأسر.

4 آلاف وحدة سكنية في الوراق لمن يختار العودة

وأشار إلى تخصيص 2 مليار جنيه لبناء 4 آلاف وحدة سكنية في منطقة جزيرة الوراق، ومن سيختار حق العودة، سيتم عودته.

وأوضح أنّ أهالي مثلث ماسبيرو تعاقدوا على العودة بعد 3 سنوات من بدء التطوير، وأخذ مبلغ للقيمة الإيجارية طوال تلك الفترة، ومبلغ لنقل متعلقاته، مشيرا إلى أنّ الدولة تأخرت عليهم شهرين أو 3، لكنهم سعداء بالمستوى الذي سيعيشون فيه.

وأكد أنّ هناك مباني مقامة داخل خط تهذيب نهر النيل والبالغ 30 مترا من النيل، وكل غرفة سيتم تعويضه عليها مع احتساب الصالة كغرفة مع تعويض اجتماعي، لافتا إلى وجود قرار آخر لنزع ملكيات والتعويض لتأمين محور تحيا مصر، باعتباره محور وشريان حيوي ومهم للدولة، بإجمالي مساحة 91 فدانا، وتم التعامل مع 330 منزل رضائيا من أصل 550 منزلا، وجار التعامل مع باقي المباني، مشيرا إلى وجود حوادث بعض الأنشطة حول كوبري مثل السيدة عائشة.

شراء أراضي بالرضا من أهالي جزيرة الوراق

ولفت وزير الإسكان، إلى أنّ هناك 125 مبنى تم شرائها رضائيا من أهالي جزيرة الوراق من أصل 125 مبنى، ويتم بناء سكن بديل بمرحلة عاجلة.