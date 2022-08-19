«إعلام الوزراء» ينفي شائعة توقف خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة.

استمرار خدمات التأمين الصحي للمعيلات

وأضاف المركز الإعلامي أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات - المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على معاش - باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.

المركز يناشد وسائل الإعلام تحري الدقة

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