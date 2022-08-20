أسعار الخضروات اليوم السبت 20-8-2022 في الأسواق

الأطعمة الطازجة والخضراء واحدة من الأطباق التي تساعد على تقوية المناعة بشكل كبير، فضلا عن أنها تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، ولهذا يهتم قطاع وشريحة عريضة من ربات البيوت؛ للبحث عن أسعار الخضروات بشكل يومي؛ لحرصهن على تناول الأسرة كميات كافية لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية الجيدة التي يحتاجها.

واليوم السبت 20 أغسطس الجاري، ترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، وضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تواصل تقديمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات بالأسواق المحلية المختلفة وسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق

استطاعت أسعار الفاكهة، أن تحافظ على قيمتها السعرية بالسوق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم تراوح بين 5 و7.5 جنيه اليوم.

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم السبت بين 6 و10 جنيهات.

- وتراوح سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8-10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود اليوم تراوح بين 6 و10 جنيهات.

- فيما سجل سعر كيلو الثوم اليوم 18-20 جنيهًا للبلدي.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم السبت 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وداخل شوادر سوق العبور استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت، وجاءت كالآتي:

- تراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 - 3 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و3 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- كيلو الكوسة تراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار سواء الأخضر أو الأحمر البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بلغ سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات.