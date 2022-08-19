أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-8-2022.. استقرار في الأسواق المحلية

شريحة كبيرة من ربات البيوت تحرص بشكل يومي، عن البحث أسعار الخضروات بالسوق المحلية، إذ تعتبر من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، الحرصين على تناول الخضروات الطازجة لما تمد به الجسم من فيتامينات ومعادن هامة وأساسية لتقوية مناعة وصحة الإنسان.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، وضمن الموضوعات الخدمية التى تواصل تقديمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات بالأسواق المحلية المختلفة وسوق العبور اليوم الجمعة 19 أغسطس.

أسعار الخضروات في الأسواق

حافظت معظم أصناف الخضروات على استقرارها بالسوق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم الجمعة بين 6 و10 جنيهات.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم الجمعة 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8-10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود اليوم تراوح بين 6 و10 جنيهات.

- فيما سجل سعر كيلو الثوم اليوم 18-20 جنيهًا للبلدي.

- سعر كيلو الطماطم تراوح بين 5 و7.5جنيهات اليوم.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفى نفس السياق استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور، وجاءت كالآتي:

- بلغ سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 -3 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- كيلو الكوسة تراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعرالثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار سوء الأخضر اوالأحمر البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بلغ سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و3 جنيهات.