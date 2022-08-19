حريق يلتهم مطعم مشويات والدفع بـ4 سيارات إطفاء في المحلة (صور)

شهد أحد مطاعم المشويات، في شارع نعمان الأعصر، بمنطقة جلال الدين، بمدينة المحلة الكبرى، حريقا هائلا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى المحلات او الشقق السكنية المتواجدة في محيط المحل.

ندب خبراء المعمل الجنائي

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثالث المحلة، محضرا بالواقعة وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء وتم إخماد النيران، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالت المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل أحد المطاعم الكائنة بمنطقة جلال الدين، بدائرة القسم.

المعلومات الأولية ترجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المحلات التجارية، والشقق السكنية المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران أتت على جميع محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتشير المعلومات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق هو ماس كهربائي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.