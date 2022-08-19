إصابة أب وطفليه في حريق شقة سكنية وسط العريش

أصيب رجل وطفليه إثر اندلاع حريق في شقة سكنية وسط مدينة العريش، وجرى نقل المصابين للمسشتفى، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال شهود عيان من أهالي المنطقة إن حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع سوق الخميس دون معرفة الأسباب حتى الآن، موضحين أن سيارات الإطفاء توجهت لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران التي التهمت أثاث المنزل.

إصابة رجل وطفليه بحروق

وأكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام، أن قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى استقبل رجلا وطفليه مصابين بحروق في عدة مناطق بالجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة «سائر أحمد مغازي»، 30 سنة، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى، ونجليه «ياسر سائر أحمد»، 5 سنوات، بحروق في الذراع والساق اليمنى من الدرجة الأولى والثانية، و«رسل سائر أحمد»، 3 سنوات، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية.

وفتحت قوات الشرطة تحقيقا في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق بعد سماع شهادة الجيران من سكان المنطقة، وأقوال المصابين وأهل المنزل.

اندلاع حريق في شقة سكنية

وفي وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، اندلع حريق في إحدى الشقق السكنية خلف سوق السمك بوسط العريش، وتمت السيطرة على النيران مع احتراق غالبية أثاث المنزل، والذي تبين أنه خالي من السكان لوجود أصحابه في أجازة بأحدى المحافظات الأخرى.