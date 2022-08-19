«النقل الدولي» تكرم قيادات جمارك مطار القاهرة لجهودهم خلال الفترة الأخيرة

استضافت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية وفدا من قيادات مصلحة الجمارك، حيث ناقش اللقاء سبل دعم العلاقات بين الشعبة ومصلحة الجمارك، لما تقوم به المصلحة بدور كبير في الفترة الأخيرة لدعم النقل الدولي واللوجستيات والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الكبير الذي قام به قيادات المصلحة وتحديدا فيما يخص نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية.

مجلس إدارة الشعبة تكرم قيادات مصلحة الجمارك

وكرم مجلس إدارة الشعبة ولجنة الشحن الجوي برئاسة محمد أحمد قيادات مصلحة الجمارك المسئولة عن نظام التسجيل المسبق لـ الشحنات الجوية، لما بذلوه من جهد عظيم في الآونة الأخيرة لتسهيل كل الإجراءات والمعلومات وحل كل المشاكل التي واجهت القيادات والعاملين في مجال النقل الدولي واللوجستيات.

التكريم إيمان بالدور الحيوي لمسؤولي مصلحة الجمارك

وأشارت الشعبة إلى أن التكريم يأتي إيمانا منا بالدور الحيوي الذي بذله مسؤولو مصلحة الجمارك في تسهيل وتوفير كل المعلومات لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤيه القيادة السياسية، فيما كرمت الشعبة المدير التنفيذي لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عاطف عبد السلام بعد انتهاء فترة عمله لدوره الكبير الذي قام به في الفترة الأخيرة ومساندة الأعضاء العاملين بالقطاع على مدار سنوات عديدة.

وفي تصريح له أفاد وليد حسين محمد المدير العام للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك بأن المجتمع التجاري هو العامل الحسم في دعم أي قرارات تتخذها المصلحة نظراً لمرونته وتفهمه للتغيرات التي تناسب الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن وزير المالية شدد بضرورة التنسيق الكامل مع القطاع الخاص وممثلي النقل الدولي واللوجستيات والعاملين بقطاع النقل لتحقيق المرجو منه، مضيفاً أن العديد من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء تطبيق النظام استطعنا التغلب عليها من خلال الشراكة مع العاملين بقطاع النقل الدولي واللوجستيات، وتحديدا شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات.

وأكد حسين أن هناك مزيدا من التطوير سيتم في المستقبل على نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، بسبب اللقاءات التي تمت بين الطرفين ممثلي الجمارك وممثلي النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، والعاملين بقطاع النقل الدولي، مضيفاً أن الدعم من وزير المالية والرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبب رئيسي لنجاح كل المجهودات.

من جانبه، قال وليد مكي معاون رئيس المصلحة، إن الارتقاء والتحول لنظام كامل إلكتروني هو نقلة نوعية تضمن للقطاع النقل الدولي واللوجستيات تطورا هائلا وملحوظا في القريب العاجل، فيما كرمت الشعبة وليد حسن مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات، وهالة عبد الواحد مدير الإدارة المركزية مستشار رئيس المصلحة، ومحمد حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

وكان في استقبال الحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الشعبة على رأسهم الدكتور صلاح الصادق والدكتور طارق أبو النور عضوي مجلس الإدارة ومحمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العمومية للشعبة، فيما صرح من ناحية أخرى، محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي، بأن التعاون المثمر بين قيادات الجمارك بمطار القاهرة وأعضاء الشعبة ممثلا في لجنة الشحن الجوي قد أثمر عن استعداد المتعاملين للتطبيق قبل حلول موعد التطبيق بأكثر من شهر الأمر الذي يؤكد ثقة القطاع في نجاح المنظومة.

وأكد صلاح الصادق، عضو مجلس الإدارة، أن مجلس الإدارة دعم بكامل قواه مشروع التسجيل المسبق وكان من أولى اهتمامات المجلس بقيادة المهندس مدحت القاضي.

وأضاف أبو النور أن الدعم الذي تلقته الشعبة من أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وأشاد بدور لجنة التدريب في تدريب كل العاملين للاستعداد لتطبيق النظام، كما حضر الندوة أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرف التجارية وعضو الشعبة.