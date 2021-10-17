تطوير وهيكلة الغرفة التجارية بالإسكندرية للتوافق مع متطلبات العمل

أكد أحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، أنه يتم تطوير وهيكلة الغرفة في الوقت الجاري بهدف التوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

تطوير أعمال منتسبي الغرفة

وأضاف «حسن» خلال ترؤسه اجتماعًا لمناقشة تطوير وهيكلة الغرفة التجارية، في إطار الاهتمام بتطوير الأعمال، ورفع القدرة التنافسية، وخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف الغرفة هو دعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.

300 ألف تاجر يحصلون على الخدمات من غرفة الإسكندرية

جدير بالذكر أن غرفة الإسكندرية تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 300 ألف تاجر سكندري، وتعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، وتعمل على التحدي الأكبر بالمنطقة في الوقت الحالي، المتمثل في خلق فرص عمل لشباب هذه الأمة، ويأتي ذلك عن طريق استثمار هدفه الربح والتكامل وليس المنافسة، في ظل ما تمتاز به مصر من تنوع اقتصادي وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى توافر قوى عاملة، يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات.