الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون الاقتصادي مع سفير باكستان

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

غرفة الإسكندرية: العلاقة بين مصر وباكستان وطيدة

في بداية اللقاء قدم أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال عام 2022، في احتفالية رسمية.

وأوضح الوكيل، خلال كلمته أن العلاقة بين مصر وباكستان، علاقة وطيدة على عدة مستويات، وليس على المستوى الاقتصادي فقط، مشيرًا إلى أهمية العمل والتعاون من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

العمل على زيادة التعاون التجاري بين مصر وباكستان

وأوضح الوكيل، أن غرفة الإسكندرية مهتمة بالعمل على زيادة التعاون التجاري بين مصر وباكستان، خاصة أن المتغيرات العالمية أصبحت سريعة، ومن المهم استغلال المميزات النسبية بين الطرفين، مشيرا إلى أن السوق الباكستاني يتمتع بمزايا تنافسية، والتي من المؤكد تساهم في ارتفاع الطلب، وبالتالي إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى باكستان، إضافة إلى أن هناك العديد من الشركات الباكستانية التي تستثمر في مصر، ومن الضروري العمل على زيادة حجم الاستثمارات الباكستانية بمصر.

أبرز صادرات مصر إلى باكستان

من جانبه، أوضح السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان بمصر، أن الهدف من اللقاء بحث إمكانية زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والباكستاني، مشيرا إلى أن باكستان تستقبل العديد من الصادرات المصرية أبرزها، المنتجات والأدوات الكهربائية والمستلزمات الطبية، أما عن الواردات من السوق الباكستاني فتتمثل في الورق والجلود والأرز والمنسوجات.

وأكد أن باكستان تستهدف تعظيم العلاقات التجارية مع مصر في الفترة المقبلة، وزيادة حجم التجارية بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الباكستانية في مصر، والتي تصل إلى حوالي 400 مليون دولار، بعدد شركات يتخطى الـ100 شركة باكستانية.

واستكمل أنه في إطار تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين، أصدرت دولة باكستان قرارا بإلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين، والاكتفاء بنظام التأشيرات عند الوصول، وذلك لتسهيل دخولهم دون أي معوقات.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على مزيد من اللقاءات، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، و محمود مرعي، و البديوي السيد، وجابر سراج الدين، وهشام حلمي.