«الجمارك»: تطبيق التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية قريبا

تستعد مصلحة الجمارك المصرية، لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي يعرف اختصاراً بـ(ACI) في جميع الموانئ المصرية الجوية، قريبا، بعد بداية التطبيق في الموانئ البحرية والبرية، في الأول من أكتوبر 2021.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن نيتها التوسع في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، ليصبح التسجيل إلزاميا في كافة الموانئ، سواء البحرية أو الجوية أو البرية، في القريب العاجل.

بدء النظام أكتوبر الماضي.. بالموانئ البحرية والبرية

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بشكل إلزامي في الموانئ البحرية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى ضرورة قيام الممولين والمستثمرين والمصدرين والمستوردين بضرورة التسجيل في تطبيق «نافذة» الخاص بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، قبل التطبيق التجريبي لنظام الــACI بالشحن الجوي.

وتتيح «الجمارك» التسجيل ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ من خلال تطبيق «نافذة» عبر الرابط التالي https://www.nafeza.gov.eg/ وبدأت وزارة المالية في التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021، بعد انتهاء التشغيل التجريبي لها في 30 سبتمبر الماضي، لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات، فرصة للتسجيل على النظام الجديد.

يستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية

ويعتمد «ACI»على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بمدة 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة.

ويمنح «ACI» عددا من المزايا التحفيزية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، منها تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».