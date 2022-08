إيثان هوك بطل أحدث أفلام بيدرو ألمودوفار «Strange Way of Life»

وقع اختيار المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار على النجم الأمريكي، إيثان هوك، ليكون بطلا أمام بيدرو باسكال، في أحدث أفلامه بعنوان «Strange Way of Life»، والذي يجري تصويره حاليا في إسبانيا، وهو فيلم قصير مدته 30 دقيقة، تدور أحداثه حول اثنين من حاملي السلاح المتقاعدين، الذين يجتمعون بعد 20 عامًا من الانفصال.

وتحدث المخرج بيدرو ألمودوفار في حواره مع موقع «IndieWire»، عن قصة الفيلم التي تحمل اسم أغنية للمغنية أماليا رودريجيز، «ستكون هناك مواجهة بينهما لكن القصة حميمية حقًا، المشروع مستوحى من أغاني الـ«فادو» أماليا رودريجيز»، متابعا: «كل هذه الأغاني حزينة للغاية وهكذا تعيش الشخصيتان الرئيسيتان».

بيدرو ألمودوفار يكشف تفاصيل فيلم «Strange Way of Life»

كان المخرج الإسباني متحفظًا في الكشف عن الكثير من التفاصيل حول القصة، لكنه قال إن إيثان هوك يلعب دور شريف يدعى «جيك»، بينما سيكون بيدرو باسكال هو حامل السلاح «سيلفا»، ويعيش الشخصان على جانبي الصحراء المتعارضين، ولم يرا بعضهما البعض منذ 25 عامًا، متابعا: «لذلك يسافر أحدهما عبر الصحراء للعثور على الآخر، ستكون هناك مواجهة بينهما لكن القصة حميمية للغاية حقًا».

بيدرو ألمودوفار: اعتذرت عن إخراج «Brokeback Mountain» بسبب القيود

وقال المخرج الإسباني إن الفيلم الحالي يعتبر «إجابته» على فيلم «Brokeback Mountain» للمخرج أنج لي، الذي تم تقديمه عام 2005، موضحا: «تلقيت عرض لإخراج الفيلم ولكني رفضت في النهاية، أعتقد أن أنج لي صنع فيلمًا رائعًا، لكنني لم أصدق أبدًا أنهم سيعطونني الحرية الكاملة والاستقلال لتحقيق ما أريده.. كنت أعرف أن هناك قيودًا».

يقدم «ألمودوفار» بتجربة أخرى باللغة الإنجليزية من بطولة كتيت بلانشيت بعنوان «A Manual For Cleaning Women» وهو مأخوذ عن نص قصير للكاتبة لوسيا برلين، ومن المقرر أن يبدأ تصويره العام المقبل، قائلا: «انتهيت من كتابة النص خلال أول إغلاق للوباء، لكن (Strange Way of Life) كان له الأولوية في الوقت الحالي، أعرف كيف أريد أصنع الفيلم ولكني سأكتشف المزيد من الأشياء أثناء التصوير».