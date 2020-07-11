بعد عرض الإعلان التشويقي.. تفاصيل فيلم Tesla من بطولة إيثان هوك

نشر أحدث إعلان دعائي لفيلم Tesla، من إخراج وتأليف Michael Almereyda، ومن بطولة الممثل إيثان هوك، إيف هيوسون وهانا جروس وكايل ماكلاكلان.

وTesla فيلم سيرة ذاتية، يجسد فيه إيثان هوك دور نيكولا تسلا، بينما يجسد كايل ماكلاكلان دور المخترع دوماس إديسون.

تكلفة إنتاج الفيلم 5 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وعرض لأول مرة بمهرجان Sundance السينمائي في 27 يناير الماضي، ومن المقرر عرضه 21 أغسطس بنسخ محدودة في أمريكا.

وإيثان هوك المشارك في الفيلم، مواليد يوم 6 نوفمبر 1970، في ولاية تكساس بأمريكا، وهو ممثل وكاتب ومنتج ومخرج، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات.. الأول عام 2001 في فئة أفضل ممثل دور مساعد في فيلم Training Day.

الثانية أفضل سيناريو مقتبس عم فيلم Before Sunset عام 2005، والثالثة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Before Midnight عام 2014، والترشيح الرابع عام 2015 عن دوره المساعد في فيلم Boyhood.

ومن المقرر عرض نسخ محدودة من فيلم Cut Throat City، بأمريكا يوم 17 يوليو الجاري، والذي يشارك في "هوك" وهو من إخراج RZA وتأليف Paul Cuschieri.