شركات السياحة تبدأ غدا ولمدة شهر في توثيق عقود وكالة العمرة

تبدأ شركات السياحة، غدا الأحد، ولمدة شهر في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة استعدادا لبدء رحلات العمرة لهذا العام بداية من شهر أكتوبر المقبل، وقال أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام عن 2000 شركة، لافتا إلى أنه لا يسمح لأي شركة بتنظيم برامج العمرة دون أن يكون لها وكيل سعودي معتمد، موضحا أن الشركات التي لها مشاكل قانونية مع وزارة السياحة والآثار لن يسمح لها بتوثيق العقود.

الشركات السياحية التي تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالنسبة لشركات السياحة التي تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه، فقد سمحت الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام لتلك الشركات بالتضامن مع أية شركات سياحية أخرى لديها وكيل سعودي، وذلك بموجب عقد معتمد من غرفة شركات السياحة على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة.

كوتة عددية لتأشيرات العمرة وفقا للطاقة الناقلة للمعتمرين

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة حددت كوتة عددية لتأشيرات العمرة، وفقا للطاقة الناقلة للمعتمرين خلال كل شهر من شهور موسم العمرة، موضحا أن موسم العمرة هذا العام مدته 6 أشهر، حيث سيبدأ أكتوبر المقبل وينتهي مارس 2023.

اشتراطات المشرفين المرافقين للمعتمرين

ومن جهته قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام شهدت وجود تيسيرات بالنسبة لاشتراطات المشرفين المرافقين للمعتمرين هذا العام بالمقارنة باشتراطات العام الماضي، وهو ما سيرفع من أعداد الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن عدد شركات السياحة التي نظمت رحلات العمرة العام الماضي بلغت 1883 شركة.