عبدالله مشرف: أحمد زكي أوقف تصوير «الهروب» 6 مرات لأقلد له السادات

قلّد الفنان عبد الله مشرف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا »، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يطلب منه دائما أن يقلد «السادات» لدرجة أنه أوقف التصوير في فيلم «الهروب» 6 مرات من أجل الاستماع له أثناء تقليده السادات، وطلب من مهندس تصوير الفيلم عبدالعزيز عمارة، تسجيل هذا الأمر، وكان هذا كله قبل شروع «زكي» في أداء شخصية الرئيس الراحل في فيلم «أيام السادات».

عبدالله مشرف يقلد السادات

وخلال تقليده للسادات قال «مشرف»: «سوف نفتح قناة السويس ونحن قادرون على حمايتها، نفس قدرتنا على حماية مدن القناة التي قمنا ونقوم الآن بتعميرها، فالأمن لا يرتكز الآن على مقدرة الردع، فنحن نملك من قوة الردع ما يجعل عدونا يفكر مرتين وثلاث قبل أن يرتكب أي حماقة، ولكي لا يكون لأحد عذر فإنني أعلن أمام حضراتكم من هنا أن أي مساس بمدن القناة وأي تعرض لنقطة واحدة منها سوف يواجه بردع كاف حيث سيكون الردع أكثر إيلاما وأشد وجعا».

الرجال والسيدات يكذبون

وفي سياق آخر، قال عبدالله مشرف، إن السيدات والرجال يكذبون، ولا يوجد جنس يكذب أكثر من الآخر، مبينا أنه يحترم المرأة خاصة أمه، لافتا إلى أنه أثناء تقدمه للزواج من زوجته أخبرها بأن لديه شرطا واحدا فقط وهو أنه سيقف مع أمه دائما حتى لو كانت الأم المخطئة، وستعيش الزوجة في نفس المنزل الذي تعيش فيه الأم.