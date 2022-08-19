وكالة الأدوية الأوروبية تعلن زيادة إمدادات لقاح جدري القرود بشكل طارئ

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالتطعيم ضد جدري القرود، ولو بجرعة أصغر من اللقاح، كما أجازت خطة طارئة لزيادة إمدادات لقاح جدري القرود، وفق نبأ عاجل عرضته فضائية «العربية» منذ قليل.

تفشي جدري القرود في ليما

يشار إلى أنّ فيروس جدري القرود تفشى في بيرو بشكل مفاجئ، إذ نُقل ما يقرب من 144 شخصًا إلى المستشفيات بعد إصابة أكثر من 834 شخصًا، بينهم 666 في العاصمة ليما، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

وأعلنت وزارة الصحة في ليما أن أغلب المصابين بفيروس جدري القرود في بيرو هم من الرجال، وتراوحت أعمارهم ما بين الـ20 والـ55 عامًا.

إصابة امرأة بين 133 حالة

وأكد مويزيس غوايدو سيهوانشا، أحد مسؤولي وزارة الصحة في ليما، إصابة امرأة واحدة بين كل 133 شخصًا دخلوا إلى المستشفى.