«الصحة العالمية»: إصابات جدري القرود تجاوزت 32 ألف حالة في 80 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد إصابات جدري القرود حول العالم تجاوز 32 ألف حالة في 80 دولة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وأكدت الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA)، اليوم الاثنين، أن اللقاح الدنماركي للوقاية من فيروس جدري القرود «إمفانكس Imvanex» الذي أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي، ليس لقاحًا تجريبيًا.

لقاح «إمفانكس Imvanex» معتمد من الاتحاد الأوروبي

وذكرت الهيئة الأوروبية للأدوية، وفقًا لصحيفة «فان مينوت» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أنها منحت في يوليو الماضي موافقتها على استخدام لقاح «إمفانكس Imvanex» ضد جدري القرود، علمًا أنه معتمد منذ العام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجدري البشري، ويتم تسويقه باسم جينيوس Jynneos في الولايات المتحدة.